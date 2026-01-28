Estas son las carreteras afectadas en Huelva tras el paso del frente por la provincia

El paso de las borrascas Joseph y Kristin por la provincia ha provocado diversas incidencias en la red de carreteras gestionada por la Diputación de Huelva, como consecuencia de las intensas lluvias y el fuerte viento registrados en las últimas horas. La mayoría de los problemas detectados han sido ya resueltos gracias a la rápida actuación de los equipos técnicos, en coordinación con los ayuntamientos y distintos cuerpos de seguridad.

Estas son las carreteras afectadas en Huelva tras el paso de las borrascas Joseph y Kristin

Entre las carreteras que ya han quedado reabiertas al tráfico, tras haberse producido cortes totales o parciales, se encuentran la HU-3103 en Beas, en el acceso a Fuente de la Corcha; la HU-8105 en Almonaster, desde el cruce con la N-435; la HU-8121 entre Fuenteheridos y Alájar; el Camino del Embalse del Calabazar; y la HU-4100 en Valverde del Camino, en el tramo Sotiel–Los Pinos, donde los trabajos contaron con el apoyo de la Guardia Civil.

Estas son las carreteras afectadas en Huelva tras el paso de las borrascas Joseph y Kristin

En estos momentos, la situación actual mantiene dos puntos con incidencias. Por un lado, la HV-5011, camino Nerva–La Granada, presenta una afección parcial debido a un desprendimiento, cuya solución se encuentra en tramitación. Por otro, permanece cortada totalmente la HU-9115, entre Zufre y El Castillo de las Guardas, a causa de daños en un talud.

Estas son las carreteras afectadas en Huelva tras el paso de las borrascas Joseph y Kristin

Desde la Diputación de Huelva se continúa trabajando para restablecer la normalidad en el menor tiempo posible y se recomienda extremar la precaución en los desplazamientos por la red viaria provincial.