Sigue las principales competiciones de ciclismo para 2026

El ciclismo siempre ha sido un deporte muy popular en España, de hecho, el país cuenta con muchos atletas que destacan a nivel mundial en este fascinante deporte y son muchos los aficionados que lo siguen con entusiasmo. Para 2026 están previstas numerosas competiciones en las que se enfrentarán los ciclistas más importantes a nivel mundial.

UCI WorldTour

El UCI World Tour es la competición internacional más prestigiosa. El circuito incluye clásicas, carreras por etapas y las tres Grandes Vueltas del ciclismo, que se encuentran entre los eventos más seguidos y representan el máximo nivel de exigencia física, táctica y mental para los corredores. De hecho, ya han comenzado las especulaciones sobre los campeones que participarán en la competición. Por ahora solo son suposiciones, pero cuando estemos más cerca de los eventos, será posible hacerse una idea clara de quiénes podrían ser los ganadores de las tres vueltas, analizando las cuotas de ciclismo que comparará oddschecker España en la sección correspondiente. Las citas comenzarán en Italia, luego pasarán a Francia y, finalmente, tendrá lugar la competición más importante para el país, la Vuelta a España.

Giro de Italia

Este año, el Giro de Italia comenzará su 109.ª edición el 8 de mayo y finalizará el 31, con salida desde Nessebar, en Bulgaria, y llegada a Roma, por cuarto año consecutivo. El recorrido de la Corsa Rosa prevé 21 etapas, especialmente de alta montaña, en lugares sugerentes como el Stelvio o el Mortirolo.

Tour de Francia

El Tour de Francia es la competición ciclista más famosa y seguida del mundo, este año tendrá lugar del 4 al 26 de julio de 2026 con un recorrido de 21 etapas desde Barcelona hasta París. También en este caso están previstas etapas de alta montaña y pruebas contrarreloj y etapas de sprint.

Vuelta Ciclista a España

Esta competición es la última de las tres Grandes Vueltas y los ciclistas competirán del 22 de agosto al 13 de septiembre. Las etapas de la Vuelta a España son famosas por ser explosivas, caracterizadas por recorridos más abiertos y agresivos, con subidas espectaculares como la de Lagos de Covadonga o La Covatilla.

Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta UCI en Montreal

Este año, la sede oficial del Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta UCI será Montreal, Canadá, una ciudad con una gran tradición ciclista. Las carreras se celebrarán entre el 20 y el 27 de septiembre. En esta ocasión se disputarán varias pruebas contrarreloj, tanto masculinas como femeninas, así como competiciones organizadas por categorías. La conquista del maillot arcoíris consagra el título de campeón del mundo, por lo que el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta se considera una cita clave para definir el prestigio de los atletas, que deben demostrar en la pista la verdadera resistencia de los ciclistas necesaria para empujar y pedalear hasta el último metro.

Campeonato Europeo

El Campeonato Europeo de Ciclismo en Ruta es una de las citas más importantes del calendario continental, siendo un evento organizado bajo los auspicios de la Unión Europea de Ciclismo. La edición de la próxima temporada tendrá lugar en Liubliana, Eslovenia, del 3 al 9 de octubre e incluirá pruebas en ruta, contrarreloj, categorías masculina, femenina y juvenil. Los corredores compiten por el maillot de campeón europeo y esta competición sirve como un gran escaparate tanto para talentos emergentes como para corredores ya consolidados del panorama ciclista europeo, ya que muchas selecciones nacionales lo utilizan como banco de pruebas tras el Mundial UCI, y sus resultados tienen un peso importante en el ranking continental y en la proyección internacional de los ciclistas.