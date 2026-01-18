Ser joven y trabajar en Huelva: salarios bajos y escaso margen para ahorrar

Trabajar ya no garantiza estabilidad económica para los jóvenes en Huelva. En 2025, el salario medio bruto anualentre los menores de 35 años se sitúa en torno a los 16.000–17.000 euros, lo que se traduce en poco más de 1.200 euros netos al mes en el mejor de los casos.

Con estos ingresos, el margen para el ahorro es prácticamente inexistente. Tras pagar vivienda, alimentación y suministros, muchos jóvenes apenas disponen de entre 50 y 100 euros mensuales para ocio, imprevistos o ahorro, lo que dificulta cualquier proyecto a medio o largo plazo.

La temporalidad sigue siendo un factor determinante. Más del 45% de los contratos juveniles firmados en la provincia en 2025 son temporales o a tiempo parcial, lo que añade inestabilidad y dificulta el acceso a una hipoteca o a un alquiler en solitario.

El resultado es una generación atrapada entre salarios bajos y costes fijos elevados, con una sensación generalizada de estancamiento económico.