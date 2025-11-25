El jurado declara culpable de asesinato con alevosía al acusado por la muerte de Alicia Rodríguez

El juicio por la muerte de la reportera gráfica onubense Alicia Rodríguez concluyó este martes con un veredicto contundente: el jurado popular declaró culpable de asesinato con alevosía a Manuel Q. S., su pareja y único acusado, al considerar probado que usó el vehículo de forma intencionada durante el atropello ocurrido en Marmolejo en junio de 2021.

Tras conocerse la decisión, tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitaron que se imponga la pena de 20 años y un día de prisión. Por su parte, la defensa reclamó “la menor extensión de la pena que se pueda imponer”, insistiendo en que se trató de un accidente. La sentencia definitiva será dictada en los próximos días.