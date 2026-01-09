Ayamonte invertirá otro millón de euros en un nuevo plan de asfaltado que llegará a más de veinte calles

El Ayuntamiento de Ayamonte pondrá en marcha en las próximas semanas una nueva actuación de mejora del viario urbano con una inversión cercana al millón de euros. Así lo ha anunciado el alcalde de la localidad, Alberto Fernández, quien ha avanzado que el plan permitirá actuar en más de una veintena de calles y avenidas repartidas por distintos barrios del municipio, principalmente en vías secundarias.

Según ha explicado el regidor, en estos momentos se están ultimando los trabajos técnicos y de medición necesarios antes de la llegada de la maquinaria que ejecutará las obras. El objetivo de esta nueva fase de asfaltado es seguir mejorando el estado del firme, reforzar la seguridad vial y facilitar una circulación más cómoda y segura, dando respuesta a demandas vecinales históricas y priorizando aquellas zonas con mayor grado de deterioro.

Esta intervención se suma a los trabajos desarrollados anteriormente, que contaron con una inversión de 1,5 millones de euros y se iniciaron en febrero del pasado año, centrados en la mejora de las principales vías de acceso al municipio y de calles con mayor intensidad de tráfico. Con la nueva actuación, el volumen de inversión municipal en asfaltado superará los 2,5 millones de euros en poco más de dos años.

Desde el Ayuntamiento se ha subrayado que este esfuerzo inversor reafirma el compromiso del gobierno local con la mejora continua de las infraestructuras urbanas, la seguridad de peatones y conductores y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Ayamonte.