Senderos con encanto en Alájar: una escapada de domingo entre bosques y miradores

En el corazón de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, el pueblo de Alájar se alza entre alcornoques, encinas y castaños, ofreciendo a quienes lo visitan una escapada de domingo ideal para desconectar. Desde su casco antiguo, con casas blancas y calles empedradas, hasta la imponente Peña de Arias Montano, el paisaje combina historia y naturaleza. La Peña se ha convertido en mirador natural que domina los valles y los pueblos cercanos, siendo meta de una de las rutas más recomendables de la zona.

La ruta principal parte desde la plaza central de Alájar y asciende por sus callejuelas hasta alcanzar la Peña. El sendero serpentea entre bosques de alcornoques y pequeños arroyos hasta llegar al mirador. Con unos 6 km de ida y vuelta y un desnivel moderado, es apto para casi todos los públicos, desde familias hasta caminantes con experiencia media.

Una vez en la Peña, la vista se abre al valle y a los pueblos colindantes. La luz del otoño transforma los paisajes en una paleta de colores cálidos y la bruma matinal añade un toque de misterio. Alájar ofrece, además, un casco histórico declarado Conjunto Histórico‑Artístico, donde fuentes y rincones invitan a pasear, tomar un café y disfrutar del ambiente serrano.

Quienes buscan completar la escapada pueden detenerse en la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles y visitar el famoso Arco de los Novios, bajo el cual, según la tradición, las parejas que pasan de la mano acabarán casándose. La combinación de naturaleza, historia y leyendas convierte este recorrido en un plan perfecto para un domingo relajado, ideal para cambiar de ritmo y conectar con el entorno.