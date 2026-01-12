Semana variable en Huelva: nubes, lluvia dispersa y temperaturas suaves para la época

La provincia de Huelva afronta una semana con un patrón meteorológico típico de enero, marcado por la alternancia de cielos nubosos, intervalos de sol y posibilidad de precipitaciones dispersas. Según las previsiones meteorológicas disponibles, el lunes 12 de enero comenzará con nubes y claros y temperaturas suaves para la estación, con máximas alrededor de 15-17 °C y mínimas que rondarán los 5–12 °C en gran parte del territorio onubense.

El martes se espera la influencia de un frente débil que podría dejar lluvias ocasionales a primeras horas, especialmente en el litoral y el interior occidental, mientras que las temperaturas máximas descenderán ligeramente, situándose en torno a 14–15 °C. Para el miércoles, la nubosidad será más dispersa, con probables claros por la tarde y termómetros que volverán a acercarse a los 17 °C en las horas centrales del día.

A partir del jueves, el cielo tenderá a permanecer más nublado, aunque sin descartarse algunos intervalos de sol y con posibilidad de lluvia débil hacia el viernes, especialmente por la tarde. El fin de semana podría traer un ambiente algo más tranquilo, con predominio de nubes y claros y temperaturas que continuarán un poco por encima de las medias típicas del mes.

Las condiciones anunciadas reflejan un patrón climático que, aunque variable, no apunta a fenómenos extremos para esta semana. Enero en Huelva suele combinar este tipo de alternancia entre precipitaciones aisladas y días más templados bajo nubes dispersas, situación que se mantendría al menos hasta el domingo 18 de enero.