Un seísmo de 4,4 grados en Alborán Oeste provoca una treintena de llamadas al 112 en Andalucía

El servicio de emergencias 1-1-2 Andalucía ha gestionado una treintena de llamadas durante la madrugada de este martes tras registrarse un seísmo de magnitud 4,4 con epicentro en la zona de Alborán Oeste.

Según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía, el primer aviso se recibió poco antes de las 00:30 horas, cuando un ciudadano alertó de haber percibido un temblor. A partir de ese momento, el teléfono único de emergencias recibió llamadas procedentes de distintos municipios de las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Málaga.

El Instituto Geográfico Nacional ha confirmado que el seísmo se produjo a las 00:24 horas, sin que hasta el momento se tenga constancia de daños personales ni materiales.

Aunque el movimiento sísmico fue de intensidad moderada, pudo ser percibido por la población en varias zonas de Andalucía, lo que motivó la activación de los servicios de emergencia para atender las consultas ciudadanas.

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía se recuerda la importancia de seguir recomendaciones de autoprotección ante este tipo de fenómenos, como mantener la calma, resguardarse en zonas seguras dentro de los edificios y evitar el uso de ascensores durante y después del temblor.

Asimismo, se insiste en la conveniencia de contar con medidas preventivas en el hogar y de mantenerse informado siempre a través de canales oficiales, utilizando el teléfono 1-1-2 únicamente en caso de emergencia real.