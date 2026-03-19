El seguimiento de la huelga médica en Huelva alcanza el 27,7%, cinco puntos por encima de la media andaluza

El seguimiento de la huelga nacional de médicos en la provincia de Huelva ha alcanzado este 19 de marzo un 27,71%, situándose por encima de la media andaluza, fijada en un 22,52%.

Por centros, el dato más destacado se ha registrado en el Hospital Juan Ramón Jiménez, donde la participación ha alcanzado el 38,96%, convirtiéndose en uno de los hospitales con mayor incidencia del paro en toda Andalucía. También presentan cifras elevadas el Área Norte de Huelva (26,67%) y el Hospital Infanta Elena (25,95%).

En Atención Primaria, el seguimiento ha sido más moderado, con un 10,26% en el Distrito Huelva-Campiña-Condado, mientras que el conjunto de los servicios sanitarios de la provincia refleja una respuesta desigual según áreas y centros.

En total, 337 profesionales han secundado la huelga en la provincia durante la jornada de mañana, de un total de 1.216 trabajadores afectados, con unos servicios mínimos que han superado los 260 efectivos.

Estos datos se enmarcan en una convocatoria de huelga que se desarrolla durante varios días al mes y que, en esta ocasión, se prolonga del 16 al 20 de marzo, en protesta por el Estatuto Marco y las condiciones laborales del colectivo sanitario.

A nivel andaluz, Huelva se mantiene entre las provincias con mayor seguimiento, aunque por detrás de otras como Sevilla y Málaga en el conjunto global, consolidando una tendencia de alta participación en determinadas áreas hospitalarias.