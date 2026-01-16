El sector pesquero anuncia huelga y concentraciones en todos los puertos contra el nuevo Reglamento de Control

El sector pesquero ha anunciado una huelga general a nivel nacional y concentraciones simultáneas en todos los puertos de España el próximo lunes como protesta por la aplicación del nuevo Reglamento europeo de Control de la Pesca, una normativa que consideran lesiva para la flota de bajura y costera y desconectada de la realidad del trabajo en el mar.

El anuncio se ha realizado este viernes, a las 10.45 horas, en el Ayuntamiento de Punta Umbría, donde el presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope) y patrón mayor de la Cofradía Santo Cristo del Mar, Manuel Fernández Belmonte, ha detallado las movilizaciones previstas por el sector. Según ha explicado, la huelga implicará que todos los barcos permanezcan amarrados y se desarrollarán concentraciones a las 16.00 horas en los puertos pesqueros de todo el país, coincidiendo con una reunión técnica en Madrid entre la Secretaría General de Pesca y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores.

Fernández Belmonte ha advertido de que el nuevo reglamento pone en peligro la viabilidad económica de la actividad pesquera, la seguridad de las tripulaciones y el mantenimiento de la pesca fresca de proximidad, al imponer obligaciones que el sector considera inviables y sancionadoras. En este sentido, no se descarta la prolongación de las protestas si no se alcanza una solución satisfactoria.

En la comparecencia también han estado presentes el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, y el concejal delegado de Pesca, José Antonio González, quienes han trasladado el apoyo institucional del Ayuntamiento a las reivindicaciones del sector. El alcalde ha reiterado el respaldo municipal a los pescadores y ha subrayado la importancia de la actividad pesquera como pilar económico y social del municipio, mostrando la disposición del Consistorio a acompañar al sector en sus demandas ante las distintas administraciones.

Desde el sector pesquero se insiste en que no se oponen al control ni a la regulación, pero reclaman una aplicación flexible y adaptada a la realidad de la pesca, advirtiendo de que la normativa actual puede provocar una grave paralización de la actividad y un impacto directo sobre el empleo y la economía de las zonas costeras.