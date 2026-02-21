El sector de la fresa y los frutos rojos pierde más del 40% de producción por las lluvias y teme un “drama” si regresan los temporales

La acumulación de lluvias en las últimas semanas ha golpeado con fuerza a la campaña de la fresa y al conjunto del sector de los frutos rojos en la provincia. A fecha de hoy, las pérdidas de producción estimadas a fecha de hoy superan el 40%, según explica el gerente de FresPalos, Rogelio Hernández Bocanegra, quien insiste en que la situación es “bastante complicada”.

“Ha habido problemas en infraestructuras y una pérdida de producción por dos motivos: enfermedades derivadas de tanta agua y humedad; y la imposibilidad de regar y abonar con normalidad”, señala. “Si la planta no come, no produce. Y la que producía, en más de un 60% iba a la basura por enfermedades”, añade, en referencia a la fruta que no ha podido comercializarse por problemas de calidad.

Hernández Bocanegra precisa que ese porcentaje corresponde a la producción perdida hasta el momento, no al total de la campaña. “El porcentaje perdido a fecha de hoy podría estar por encima del 40%”, afirma, subrayando que el principal problema es la calidad del fruto. “Todo viene derivado. La humedad lo condiciona todo”, apunta.

La situación está teniendo además un impacto directo en el empleo agrícola. “Es una cadena. Al haber menos producción, se necesita menos recolección”, explica, reconociendo que la reducción de jornales afecta tanto a productores como a trabajadores.

De cara a las próximas semanas, el sector confía en que una mejora del tiempo permita cierta recuperación. “Podemos llegar a una producción normal para la fecha si el tiempo acompaña, pero necesitamos al menos diez días para que las plantas se repongan”, indica. No obstante, advierte de que los kilos que no se han recolectado hasta ahora “no se van a recuperar al final de campaña”.

Sobre posibles soluciones ante episodios meteorológicos extremos, el gerente de FresPalos se muestra claro: “Dependemos totalmente de la climatología. Cuando vienen heladas o lluvias intensas, poco se puede hacer. Muchas infraestructuras han ido al suelo y contra eso no podemos hacer nada”.

En cuanto a la respuesta institucional, recuerda la reciente visita del ministro y el anuncio de ayudas, aunque mantiene la cautela. “Se han prometido apoyos, pero no sabemos cuándo llegarán. A la hora de la verdad, pocos vemos esas ayudas”, afirma.

Con la vista puesta en lo que resta de campaña, el mensaje es de prudencia. “Tenemos que cruzar los dedos para que no siga lloviendo y llegue una etapa seca. Si vuelve una primavera tan lluviosa como la pasada, puede ser un problema muy gordo a nivel sectorial. Ahora mismo, nuestro objetivo es poder zafar la campaña, porque si no puede ser un drama”, concluye.