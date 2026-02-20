Huelva lidera el seguimiento de la huelga médica en Andalucía durante toda la semana y hoy roza el 37%

La huelga de médicos en Andalucía, convocada de lunes a viernes en esta primera semana de movilizaciones, está registrando una media regional en torno al 28%, aunque la provincia de Huelva se sitúa claramente por encima de ese porcentaje y lidera el seguimiento.

Según los datos registrados a lo largo de la semana, el paro en Huelva ha evolucionado al alza: el lunes 16 de febrero se situó en el 31,73%; el martes 17 alcanzó el 33,94%; el miércoles subió hasta el 36,29%; el jueves marcó un 32,26%; y este viernes ha repuntado hasta el 36,80%, convirtiéndose en una de las jornadas con mayor respaldo.

La media semanal en la provincia se sitúa en torno al 34%, casi seis puntos por encima de la media andaluza. No obstante, el dato más significativo se ha registrado este viernes en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, donde el seguimiento ha alcanzado el 47,48%, rozando la mitad de la plantilla facultativa.

El paro forma parte de una huelga indefinida que contempla movilizaciones de lunes a viernes una semana al mes, en principio hasta el próximo mes de junio. Los facultativos reclaman un estatuto propio para la profesión médica, el reconocimiento de los años de formación y especialización, la implantación efectiva de la jornada de 35 horas y que las guardias sean consideradas horas extraordinarias tanto en su retribución como en su cómputo para la jubilación.

Con estos datos, Huelva se consolida como la provincia andaluza con mayor seguimiento en esta primera convocatoria, reflejando el malestar del colectivo médico y la intensidad de las reivindicaciones planteadas.