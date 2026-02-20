El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez se sitúa entre los hospitales con mayor actividad en donación en 2025

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha consolidado en 2025 una de las cifras más altas de donación de órganos y tejidos de su historia gracias a la generosidad de 24 familias onubenses que dieron su consentimiento en un momento especialmente delicado.

Según el informe anual del Ministerio de Sanidad y de la Organizacion Nacional de Trasplantes, el centro se encuentra entre los diez hospitales españoles sin programa de trasplantes con mayor actividad de donación de fallecidos.

La tasa de donación en Huelva se sitúa en 56,6 donantes por millón de población, superando la media andaluza (54,4) y la nacional (51,9). Estas donaciones han permitido realizar 51 trasplantes de órganos: 30 renales, 10 hepáticos, 7 pulmonares, 3 cardíacos y 1 pancreático, además de múltiples implantes de tejidos que han mejorado la calidad de vida de los pacientes.

En total, se han obtenido 38 córneas, 16 tejidos óseos y 10 válvulas cardíacas. Destaca igualmente el incremento de la donación en asistolia controlada, con 14 casos frente a 10 en muerte encefálica, un modelo que amplía las oportunidades de trasplante aunque requiere mayor complejidad organizativa y técnica.

Récord en trasplantes de córnea

La Unidad de Córnea del Servicio de Oftalmología ha alcanzado su mejor registro histórico con 47 trasplantes de córnea, un 75% más que el año anterior. El hospital fue además pionero en la introducción de los trasplantes lamelares, que ofrecen menor índice de complicaciones y una recuperación más rápida, permitiendo que una misma córnea beneficie a más de un paciente.

Estos resultados reflejan el compromiso de los profesionales sanitarios y la solidaridad de la sociedad onubense, fundamentales para mantener las elevadas cifras de donación y trasplante registradas en la provincia.