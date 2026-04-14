El “oro rojo” de Huelva conquista Europa: los países que más fresas compran

Las fresas, arándanos y frambuesas que cada temporada salen de los campos de Huelva se han convertido en uno de los productos más codiciados de Europa. Lo que muchos desconocen es hasta qué punto la provincia domina el mercado internacional de frutos rojos, con cifras que sitúan a este cultivo como uno de los grandes motores económicos del territorio.

Alemania encabeza con claridad la lista de países que más frutos rojos importan desde España, concentrando en torno a un tercio de las exportaciones. Su enorme consumo y la fuerte presencia en cadenas de supermercados convierten al mercado alemán en el principal destino del producto onubense.

Tras ella se sitúan Francia y Reino Unido, dos países donde la demanda de fruta fresca sigue creciendo año tras año. En ambos casos, la cercanía —física o logística— y la regularidad del suministro hacen de la fresa de Huelva un producto clave en sus lineales.

Pero el mapa comercial no termina ahí. Países Bajos y Bélgica juegan un papel estratégico como centros de redistribución, actuando como puerta de entrada hacia otros mercados europeos. Italia y Portugal, por su parte, completan un listado de destinos que, aunque más modestos, mantienen una demanda estable.

En total, más del 90% de los frutos rojos que se producen en Huelva terminan fuera de España, lo que evidencia el enorme peso del sector exportador. La campaña, que se extiende principalmente entre enero y mayo, moviliza a miles de trabajadores y genera un impacto económico clave para la provincia.

Sin embargo, este éxito internacional también plantea desafíos. La presión de los precios, la competencia de otros países productores y el aumento de los costes obligan al sector a reinventarse cada temporada para mantener su liderazgo.

Mientras tanto, en millones de hogares europeos, las fresas de Huelva siguen siendo protagonistas silenciosas de desayunos y postres, consolidando a la provincia como una potencia agrícola de primer nivel en el continente.