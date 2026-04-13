Abril, el mejor momento para preparar la piscina antes del verano

Cuando llega abril, en muchas casas de Huelva empieza a repetirse la misma escena: suben un poco las temperaturas, los días se alargan y la piscina vuelve a entrar en los planes.

Esperar a junio suele ser un error bastante habitual. Para entonces, el agua puede haber perdido equilibrio, los residuos acumulados durante el invierno ya han hecho su trabajo y cualquier pequeño fallo técnico acaba convirtiéndose en una molestia mayor. En cambio, revisar la piscina ahora permite anticiparse y empezar la temporada con todo controlado.

Lo primero no es el agua: es la instalación

Uno de los errores más frecuentes es pensar directamente en los productos químicos sin mirar antes cómo está funcionando el sistema. Y, sin embargo, la depuradora, la bomba, el filtro y los skimmers son la base de todo.

Si el sistema de filtración no trabaja bien, mantener el agua en condiciones se vuelve mucho más complicado. Por eso, antes de empezar con el tratamiento, conviene comprobar el estado del filtro, limpiar cestos y prefiltros, revisar válvulas y asegurarse de que no hay pequeñas averías o desgaste acumulado tras los meses de invierno.

El pH, ese detalle que marca la diferencia

Después llega la parte del agua, pero también aquí conviene seguir un orden. No se trata de echar producto a ojo ni de empezar directamente con el cloro. Lo correcto es medir primero y ajustar el pH.

El rango habitual recomendado está entre 7,2 y 7,6. Cuando el pH está fuera de esos valores, el desinfectante pierde eficacia, aumenta el consumo de producto y aparecen con más facilidad la turbidez, las algas o las molestias en ojos y piel. Parece un detalle menor, pero no lo es.

Abril permite prevenir, no apagar fuegos

La ventaja de preparar la piscina ahora no está solo en tenerla lista antes. También está en el ahorro. Recuperar una piscina en mal estado a principios de verano suele exigir más producto químico, más horas de filtración y, en algunos casos, reparaciones que podrían haberse evitado con una revisión temprana.

Además, en abril todavía hay margen para actuar con calma. Si hace falta un tratamiento de choque, una limpieza más a fondo o una pequeña reparación, se puede hacer sin prisas. Y eso, en mantenimiento, casi siempre se traduce en mejores resultados.

Una ayuda profesional para llegar al verano con tranquilidad

En una provincia como Huelva, donde la temporada de uso de la piscina se alarga bastante, contar con una puesta a punto bien hecha es una ventaja evidente. Y cuando se busca seguridad y experiencia, lo más razonable es recurrir a profesionales que conozcan bien este tipo de instalaciones.