El Santuario del Rocío acogerá una misa en memoria de los fallecidos en el accidente de Adamuz

El Santuario del Rocío acogerá el próximo 6 de febrero, a las 18:00 horas, una misa en memoria de las personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz.

La eucaristía será organizada por la Hermandad Matriz de Almonte, que ha anunciado la celebración de este acto religioso como muestra de recuerdo, oración y cercanía con las víctimas de la tragedia.

Durante la misa se tendrá presente también a los familiares de las personas fallecidas, los heridos, así como los servidores públicos, ciudadanos y voluntarios que participaron de manera ejemplar en las labores de auxilio y atención tras el siniestro, contribuyendo a minimizar sus consecuencias.

Con esta celebración, la Hermandad Matriz quiere ofrecer un espacio de recogimiento y unión, en un enclave de especial significado espiritual, para rendir homenaje a las víctimas y acompañar a quienes continúan sufriendo las consecuencias de uno de los accidentes más trágicos vividos en los últimos años.