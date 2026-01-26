Adjudicadas las obras del Hospital Materno Infantil de Huelva por 84,9 millones de euros

El Servicio Andaluz de Salud ha formalizado la adjudicación de las obras del Hospital Materno Infantil de Huelva, un proyecto estratégico para la sanidad pública onubense que contará con un presupuesto de 84,9 millones de euros, impuestos incluidos.

La actuación será ejecutada por la unión temporal de empresas integrada por Obrascón Huarte Lain (OHLA) y Construcciones Sánchez Domínguez (Sando), tras obtener la mejor valoración técnica y económica entre las 12 propuestas presentadas al concurso, todas ellas dentro del plazo establecido.

Las obras tendrán un plazo de ejecución de 36 meses, tal y como ha adelantado Viva Huelva, y se desarrollarán en el entorno del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, donde se integrará el nuevo centro.

La adjudicación se produce después de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales dejara sin efecto la suspensión cautelar acordada a comienzos de enero, permitiendo reactivar el procedimiento. El proyecto forma parte del Plan de Infraestructuras 2020-2030 de la Junta de Andalucía.

En cuanto a la programación económica, el SAS ha previsto una inversión escalonada que contempla 16,5 millones de euros en 2026 para el inicio de los trabajos, 28,9 millones en 2027, la misma cuantía en 2028, y una última partida de 8,2 millones en 2029, con el objetivo de culminar la construcción del nuevo hospital.