Confirmada la asistencia de los Reyes de España a la misa funeral por las víctimas en Huelva

Sus Majestades los Reyes de España han confirmado su asistencia a la misa funeral por las víctimas, que se celebrará el próximo jueves 29 de enero, a las 18.00 horas, en el Palacio de los Deportes Carolina Marín, según ha informado la Diócesis de Huelva.

La presencia de los Reyes subraya el acompañamiento institucional y humano en este momento de duelo, en una jornada marcada por el recogimiento y el respeto hacia las familias de las víctimas.

El funeral reunirá a familiares, autoridades y representantes institucionales en un acto concebido como un espacio de oración y cercanía con quienes sufren las consecuencias de una tragedia que ha golpeado de manera especialmente dura a la provincia de Huelva.