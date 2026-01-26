Confirmada la asistencia de los Reyes de España a la misa funeral por las víctimas en Huelva
Sus Majestades acudirán al acto que se celebrará este jueves en el Palacio de Deportes Carolina Marín
Sus Majestades los Reyes de España han confirmado su asistencia a la misa funeral por las víctimas, que se celebrará el próximo jueves 29 de enero, a las 18.00 horas, en el Palacio de los Deportes Carolina Marín, según ha informado la Diócesis de Huelva.
La presencia de los Reyes subraya el acompañamiento institucional y humano en este momento de duelo, en una jornada marcada por el recogimiento y el respeto hacia las familias de las víctimas.
El funeral reunirá a familiares, autoridades y representantes institucionales en un acto concebido como un espacio de oración y cercanía con quienes sufren las consecuencias de una tragedia que ha golpeado de manera especialmente dura a la provincia de Huelva.