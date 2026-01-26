La misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario se traslada al Palacio de Deportes Carolina Marín por la limitación de aforo de la Catedral

La limitación de aforo de la Santa Iglesia Catedral de Huelva ha obligado a cambiar la ubicación de la Misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, que finalmente se celebrará en el Palacio de Deportes Carolina Marín, un espacio con mayor capacidad.

La celebración tendrá lugar el jueves 29 de enero, a las 18:00 horas, y estará presidida por el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra. La decisión ha sido adoptada por el Obispado, con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva y la Diputación Provincial, con el objetivo de que puedan asistir el mayor número posible de personas.

La Misa funeral será concelebrada por Monseñor Luis Javier Argüello García, presidente de la Conferencia Episcopal Española; por Monseñor José Vilaplana Blasco, obispo emérito de Huelva, y por el clero diocesano. La Virgen de la Cinta, patrona de la ciudad, presidirá el altar, en el que se colocará el mismo crucifijo que veneró San Juan Pablo II durante la misa celebrada en Huelva el 14 de junio de 1993.