Sandfire Matsa inicia la explotación de la masa La Calañesa en Huelva

Sandfire Matsa ha alcanzado un nuevo hito en su actividad minera en Huelva con el inicio de la explotación de la masa mineral La Calañesa, ubicada dentro del proyecto de mina Aguas Teñidas. Según ha informado la compañía, la primera voladura de producción marca el “paso definitivo” hacia la fase de producción plena y consolida a La Calañesa como uno de los ejes esenciales del sistema productivo de la mina.

La historia de esta masa se remonta a la década de 1990, cuando los primeros trabajos de exploración evidenciaron su alto potencial. Tras una etapa de sondeos en 2007, las operaciones se intensificaron, y con la llegada del Grupo Sandfire en 2022, se construyó una rampa de acceso y se desarrolló un ambicioso proyecto subterráneo que hasta ahora incluye casi 6.000 metros de galerías. Entre las infraestructuras clave destaca el pozo de ventilación principal VR9, construido entre octubre de 2023 y mayo de 2025.

Rob Scargill, presidente de las operaciones mineras de Sandfire Matsa, ha señalado que “La Calañesa no solo refuerza nuestra capacidad productiva, sino que refleja nuestro compromiso con una minería moderna, segura y sostenible que genera empleo y valor en el territorio”. La compañía destaca que esta nueva fase abre oportunidades para aumentar recursos y reservas, asegurando la continuidad futura de sus operaciones.

Desde sus inicios en la primera década del siglo XXI, Sandfire Matsa ha invertido más de 2.000 millones de euros en la provincia de Huelva, con un presupuesto anual actual de entre 100 y 110 millones de euros destinado principalmente a desarrollos de mina y mejoras de infraestructuras, consolidando así su impacto económico y social en la región.