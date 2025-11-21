Sandfire Matsa pone en marcha 61 iniciativas sociales y culturales en Huelva

Sandfire Matsa ha celebrado la séptima edición de su Programa Alianza, con el que refuerza su compromiso con el desarrollo sostenible y el tejido asociativo de Huelva, financiando un total de 61 iniciativas seleccionadas entre 105 proyectos presentados por entidades sin ánimo de lucro.

Las ayudas respaldan acciones en educación, empleo, medio ambiente, seguridad, patrimonio cultural y empoderamiento femenino, además de proyectos deportivos y de colectivos vulnerables. Entre las beneficiarias se encuentran asociaciones culturales, vecinales y deportivas de municipios como Almonaster la Real, Cortegana, Calañas, San Telmo y El Cerro de Andévalo, así como AMPAS y asociaciones de mayores y personas con discapacidad.

El acto de entrega tuvo lugar en las instalaciones de la compañía en Almonaster la Real, donde trabajadores de Sandfire Matsa entregaron los diplomas a los representantes de las entidades, reforzando la conexión entre la empresa y las comunidades de su entorno.