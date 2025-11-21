El juicio por la muerte de Alicia Rodríguez queda hoy visto para sentencia tras una semana de declaraciones y peritajes clave

El juicio por el atropello mortal de la reportera gráfica onubense Alicia Rodríguez llega hoy a su fin en la Audiencia Provincial de Huelva, donde quedará visto para sentencia tras varias jornadas marcadas por testimonios emotivos, informes periciales enfrentados y la exposición de las conclusiones finales de las partes.

El proceso, seguido por un jurado popular compuesto por nueve titulares y dos suplentes, comenzó con el relato de unos hechos que se remontan a la madrugada del 13 de junio de 2021 en Marmolejo, cuando Alicia murió atropellada por el vehículo conducido por su pareja, Manuel Q. S., único acusado.

La Fiscalía mantiene que se trató de un homicidio imprudente y solicita 2 años de prisión, mientras que la acusación particular, ejercida por la familia, sostiene que hubo intencionalidad y pide 28 años por asesinato con agravantes. Por su parte, el Ayuntamiento de Huelva y la Junta de Andalucía, personados en la causa, reclaman penas de 20 y 15 añosrespectivamente por homicidio doloso.

Durante la vista se han presentado peritajes relevantes, entre ellos los del equipo de reconstrucción de la Guardia Civil, que sostiene que la muerte fue violenta y dolosa, con uso del vehículo como arma. La defensa, en cambio, ha insistido en que se trató de un accidente, apoyándose en informes periciales propios.

El juicio llega a su recta final tras un complejo recorrido judicial, marcado por recursos de las partes y discrepancias sobre la calificación de los hechos desde la instrucción inicial.

Con la vista oral ya cerrada, el jurado iniciará ahora su deliberación, y la sentencia se conocerá en las próximas semanas.