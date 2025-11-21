Detenido en Huelva un conductor que circulaba a más del doble de la velocidad permitida

La Guardia Civil de Huelva ha puesto a disposición judicial a un conductor que fue detectado circulando a 194 km/h en un tramo de la carretera N-435 limitado a 90 km/h, más del doble de la velocidad permitida. La intervención se produjo durante uno de los controles de velocidad periódicos establecidos en la vía.

Tras la identificación del conductor, las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Guardia de Valverde del Camino. El investigado se enfrenta a un presunto delito contra la seguridad vial por superar en más de 80 km/h el límite permitido en vía interurbana, una infracción que genera un grave riesgo para el resto de los usuarios de la carretera.

El delito puede acarrear penas de prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante uno a cuatro años. El caso está siendo investigado por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de Huelva.