La Guardia Civil detiene al autor de numerosos actos vandálicos en Beas

La Guardia Civil ha detenido a un individuo presuntamente responsable de múltiples actos vandálicos en la localidad de Beas, que generaron gran alarma social entre los vecinos.

La Operación Mask, iniciada a principios de año, permitió esclarecer ocho daños en vehículos, incluyendo incendios, pinchazos de ruedas, arañazos y fracturas de cristales. Además, se incendiaron contenedores y se realizaron pintadas en fachadas de viviendas. Según las investigaciones, el presunto autor utilizaba una máscara durante la madrugada para evitar ser reconocido.

La identificación y detención del sospechoso se logró gracias a la colaboración de la Policía Local de Beas, que aportó información clave para el esclarecimiento de los hechos.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Huelva competente en la causa.