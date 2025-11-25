Sandfire MATSA apoya el talento local con su Programa Becas

Sandfire MATSA ha celebrado en sus instalaciones la entrega del Programa Becas 2025-2026, su iniciativa anual de reconocimiento a la excelencia académica del alumnado de los institutos de su área de influencia: el IES Diego Macías de Calañas y el IES San José de Cortegana.

En esta edición, los beneficiarios por el IES Diego Macías de Calañas han sido Andrea Romero Delgado, natural de El Cerro de Andévalo y estudiante del Grado de Enfermería en la Universidad de Salamanca; y Sarah Sánchez Carrasco, natural de Calañas y estudiante del Doble Grado de Ciencias Ambientales e Ingeniería Forestal del Medio Natural en la Universidad de Huelva. Por otro lado, por el IES San José de Cortegana, los estudiantes becados han sido: María Trinidad Romero Cuaresma, natural de Cortegana y estudiante del Grado de Biotecnología en la Universidad de Cádiz, y, con empate técnico en puntuación académica, Pablo Carvajal Macías, natural de Cortegana y estudiante del Grado de Tecnologías de la Telecomunicación en la Universidad de Sevilla y Miguel López Tristancho, natural de Galaroza y estudiante del Grado en Ingeniería Agrícola de la Universidad de Huelva.

Cada beca asciende a 2.500 euros, que podrán destinarse a gastos de matrícula, residencia, transporte o material educativo. Con estas ayudas, Sandfire MATSA reafirma su compromiso con el talento local y la formación universitaria y de grado superior de la población joven de la provincia.

Desde la creación del programa, más de 40 estudiantes han recibido estas becas, consolidando la iniciativa como un apoyo estratégico para el desarrollo académico y profesional en el territorio.

Durante el acto de entrega, Nuria Fresco, directora de Recursos Humanos de Sandfire MATSA, destacó que: “Es un orgullo ver cómo la juventud se esfuerza y se supera cada día. Su talento y dedicación son el reflejo del potencial de nuestra provincia. Desde Sandfire MATSA sentimos orgullo por poder acompañarlos en su camino académico y contribuir a que sus proyectos y sueños se materialicen”.

El Programa Becas surge de la colaboración entre la operación minera y los equipos directivos de los institutos, con el objetivo de reconocer la excelencia educativa y fomentar el desarrollo de la población más joven del entorno, ofreciendo un respaldo concreto a su formación.