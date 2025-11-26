Huelva, segunda provincia productora de cítricos en Andalucía

Huelva se mantiene como segunda provincia productora de cítricos en Andalucía y referente nacional en mandarinas, con una previsión cercana a 557.000 toneladas para la campaña 2025-2026. Esta cifra refuerza el liderazgo de Andalucía, que prevé superar los dos millones de toneladas, cerca del 40% de la producción nacional.

La viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Consolación Vera, destacó durante el trigésimo aniversario de la Asociación de Citricultores de Huelva el peso económico, social y productivo del sector, y reiteró el apoyo del Gobierno andaluz: "La citricultura es una actividad estratégica para el futuro de Huelva y de toda Andalucía, y contará siempre con el respaldo de la Junta".

Vera subrayó además que la Junta seguirá impulsando medidas para reforzar la rentabilidad del sector, incluyendo precios justos en origen, modernización de explotaciones, gestión eficiente del agua, innovación y apertura de nuevos mercados, así como la utilidad del aforo de cítricos para planificar campañas y fortalecer la posición de los productores en la cadena agroalimentaria.