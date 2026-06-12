Salud anuncia que realizará 2.900 contratos este verano en Huelva para reforzar la atención sanitaria

La Consejería de Salud y Consumo prevé realizar este verano un total de 2.900 contratos en la provincia de Huelva para garantizar la cobertura asistencial durante el periodo vacacional. La cifra supone un incremento del 5% respecto al pasado año, cuando se formalizaron 2.760 contrataciones.

Esta medida forma parte del Plan Verano 2026 del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que contará en la provincia con una inversión de 11,8 millones de euros destinada al refuerzo de personal tanto en Atención Primaria como en Atención Hospitalaria. La cuantía representa un aumento del 7,2% respecto a la campaña estival de 2025.

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado que el objetivo de esta planificación es garantizar que el sistema sanitario disponga de los recursos humanos necesarios durante los meses de mayor demanda asistencial.

“Queremos asegurar la cobertura asistencial y mantener una atención sanitaria de calidad durante todo el verano”, ha señalado Sanz, quien ha subrayado que el plan contempla “más recursos, más inversión y una mayor capacidad de respuesta que en años anteriores”.

Las contrataciones permitirán cubrir vacaciones y reforzar los distintos servicios sanitarios de la provincia en una época en la que la población aumenta considerablemente, especialmente en las zonas costeras, debido a la llegada de turistas y residentes temporales.

Desde la Junta destacan que el dispositivo busca garantizar la continuidad asistencial en centros de salud y hospitales, manteniendo la calidad de la atención sanitaria y adaptando los recursos a las necesidades específicas de cada área sanitaria durante la temporada estival.

Con este refuerzo, la provincia afrontará los meses de verano con más personal y una mayor inversión económica destinada a asegurar el funcionamiento de los servicios sanitarios en uno de los periodos de mayor actividad del año.