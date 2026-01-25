Salarios que no siguen el ritmo: lo que han subido los sueldos frente al coste de la vida

La evolución de los salarios y el coste de la vida ha seguido caminos muy distintos en Huelva durante los últimos cinco años. Entre 2020 y 2025, los sueldos han experimentado incrementos acumulados que rondan el 10–12%, mientras que los precios han aumentado en torno al 22–25%.

La diferencia se percibe con claridad en los gastos cotidianos. La vivienda se ha encarecido más de un 30% en ese periodo, la alimentación cerca de un 20% y los suministros básicos han registrado fuertes subidas, especialmente en los momentos de mayor tensión energética. Frente a ello, las mejoras salariales han sido insuficientes para compensar el encarecimiento general.

El resultado es una pérdida sostenida de poder adquisitivo. Aunque los ingresos nominales han crecido, la capacidad real de compra se ha reducido, obligando a las familias a ajustar gastos, reducir consumo y renunciar al ahorro.

Esta brecha explica por qué muchos hogares perciben que viven peor que hace cinco años, pese a tener empleo y mayores ingresos sobre el papel.