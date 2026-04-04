Sacarse el carnet de conducir en Huelva supera ya los 1.000 euros y se convierte en un reto para los jóvenes

Obtener el carnet de conducir en Huelva se ha convertido en 2026 en un esfuerzo económico cada vez mayor. El coste medio para conseguir el permiso de conducir se sitúa ya entre los 900 y los 1.300 euros, aunque en muchos casos supera los 1.400 o incluso los 1.500 euros, especialmente cuando el alumno necesita más clases prácticas o repetir exámenes.

El principal gasto se concentra en las clases prácticas, cuyo precio oscila entre los 25 y los 35 euros por sesión. Teniendo en cuenta que la media habitual se sitúa entre 20 y 30 prácticas, el coste total en este apartado puede alcanzar fácilmente entre 500 y 1.000 euros. A ello hay que sumar la matrícula de la autoescuela, que ronda entre 50 y 120 euros, la tasa oficial de examen —94,05 euros— y el reconocimiento médico obligatorio, que suele situarse entre los 30 y los 50 euros.

Desde las autoescuelas señalan que uno de los factores que más influye en el encarecimiento es el aumento del número de clases necesarias para aprobar. La mayor exigencia en los exámenes y la necesidad de acudir mejor preparados está provocando que muchos alumnos necesiten más prácticas que hace unos años.

A este incremento se suman otros elementos como la subida del combustible, el encarecimiento de los seguros y los costes de mantenimiento de los vehículos, factores que han obligado a ajustar los precios al alza. “Hace unos años podías sacártelo por 700 u 800 euros, ahora es difícil bajar de los 1.000”, apuntan desde el sector.

Además, los aspirantes se enfrentan en muchos casos a listas de espera para examinarse que pueden superar el mes, lo que alarga el proceso y, en ocasiones, obliga a seguir dando clases para no perder soltura.

Pese a todo, la demanda sigue siendo alta, especialmente entre jóvenes de entre 18 y 25 años, aunque también ha crecido el número de personas adultas que deciden obtener el permiso de conducir por motivos laborales o personales.

En una provincia como Huelva, donde el transporte público no siempre cubre todas las necesidades, el carnet continúa siendo una herramienta clave para acceder al empleo y mejorar la movilidad, aunque cada vez a un coste más elevado.