El calor marcará el fin de semana en Huelva con máximas cercanas a los 30 grados el Domingo de Resurrección

La provincia de Huelva vivirá un fin de semana marcado por la estabilidad atmosférica y un notable ascenso de las temperaturas, que alcanzarán valores propios de finales de primavera. Según las previsiones, el Domingo de Resurrección será el día más caluroso, con máximas que rondarán los 30 grados en distintos puntos de la provincia.

Tras una Semana Santa condicionada en sus primeros días por la incertidumbre meteorológica, el tiempo dará una tregua definitiva en su tramo final, con cielos mayoritariamente despejados y ausencia de precipitaciones. Este cambio favorecerá tanto la celebración de los actos religiosos como la afluencia de público en las calles.

Las temperaturas irán en aumento progresivo desde el viernes, con valores suaves que se intensificarán durante el fin de semana. El domingo se alcanzarán registros especialmente elevados para esta época del año, dejando una sensación casi veraniega en la capital y buena parte del litoral.

Este escenario meteorológico propiciará nuevamente terrazas llenas, playas con ambiente y una elevada actividad en espacios públicos, prolongando el dinamismo económico y social vivido durante los últimos días.

Desde los servicios meteorológicos se recomienda precaución ante la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día, así como mantener una adecuada hidratación, especialmente en niños y personas mayores.

Con este panorama, Huelva cerrará la Semana Santa con un tiempo plenamente favorable, consolidando un final marcado por el buen ambiente y temperaturas inusualmente altas para estas fechas.