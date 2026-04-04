Arde el paraje Arroyo Hondo en Bonares en los primeros días de calor

Un incendio forestal ha sido declarado este sábado en el paraje Arroyo Hondo, en el término municipal de Bonares, obligando a la intervención de efectivos del dispositivo contra incendios.

Hasta la zona se han desplazado tres grupos de bomberos forestales y dos autobombas para trabajar en la extinción del fuego, cuyas causas no han trascendido por el momento.

Este suceso llega coincidiendo con los primeros episodios de calor, un factor que preocupa a los expertos. La abundante vegetación generada por las precipitaciones puede convertirse en combustible en los próximos meses, aumentando el riesgo de incendios forestales de cara al verano.

Aunque el periodo de máximo peligro de incendios no comenzará hasta el 1 de junio y se prolongará hasta el 31 de octubre, este incendio vuelve a poner el foco en la necesidad de extremar la precaución en el medio natural.

Las altas temperaturas previstas para estos días, unidas al estado de la vegetación, hacen que las autoridades insistan en la importancia de evitar conductas de riesgo en el campo y mantener la vigilancia ante cualquier indicio de fuego.

El incendio de Bonares se convierte así en un aviso temprano de cara a una campaña que, si se cumplen las previsiones, podría venir marcada por una elevada carga de combustible vegetal, lo que obligará a estar especialmente atentos en los próximos meses.