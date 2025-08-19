El riesgo de incendios sigue en niveles extremos en Huelva pese al descenso de las temperaturas

El respiro que supone la bajada de las temperaturas en la vertiente atlántica no es suficiente para rebajar la preocupación por los incendios forestales en la provincia de Huelva. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activado el nivel de riesgo extremo de incendios (IIFF) este martes 19 de agosto, advirtiendo de que la combinación de calor acumulado, baja humedad y vientos de poniente en algunos puntos convierten cualquier descuido en una amenaza real para el entorno natural.

Mientras que las máximas han experimentado un descenso en el litoral onubense, las mínimas se mantienen elevadas y el ambiente seco favorece que la vegetación continúe altamente inflamable. A ello se suman las rachas de viento previstas en zonas del Estrecho y Levante almeriense, que pueden tener repercusión indirecta en el comportamiento de la atmósfera en el suroeste andaluz.

El mensaje de las autoridades es claro: “No bajes la guardia”. Desde el Plan Infoca se recuerda la prohibición de realizar barbacoas, quemas agrícolas o cualquier actividad que pueda generar chispas en zonas forestales y de influencia forestal. El más mínimo descuido puede provocar un incendio difícil de controlar en una provincia especialmente castigada en las últimas semanas por las llamas.

La recomendación a la ciudadanía es extremar la precaución y avisar de inmediato al 112 ante cualquier columna de humo. Aunque el termómetro marque algo menos que en jornadas anteriores, el riesgo de incendios en Huelva y su provincia sigue siendo máximo.