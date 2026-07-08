El riesgo de incendios sigue muy alto pese al alivio del calor

La esperada bajada de las temperaturas comienza a notarse este miércoles en la provincia de Huelva, pero no será suficiente para reducir el, que continúa afectando a prácticamente todo el territorio.

La jornada estará marcada por los avisos naranjas por calor en las comarcas del Andévalo, el Condado y la Cuenca Minera, mientras que la Sierra de Aracena y Picos de Aroche permanecerá en aviso amarillo. En el litoral, sin embargo, ya no hay activadas alertas por altas temperaturas.

A pesar de este descenso térmico, las autoridades recuerdan que la vegetación continúa muy seca tras varios días de intenso calor, por lo que cualquier descuido o negligencia puede provocar un incendio.

Por ello, se insiste en extremar las precauciones si se transita o realiza cualquier actividad cerca de zonas forestales, evitando cualquier acción que pueda originar un fuego y avisando inmediatamente al 112 ante la presencia de humo o llamas.

Aunque el calor será más llevadero en los próximos días, el riesgo de incendios seguirá siendo muy elevado, por lo que la prudencia continúa siendo la mejor herramienta para proteger los montes onubenses.