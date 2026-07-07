Ya hay fecha para decir adiós a los avisos por calor en Huelva

Después de varios días marcados por temperaturas extremas y avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Huelva empieza a ver el final del episodio de calor intenso. La mejora llegará de forma progresiva y será el juevescuando, si se cumplen las previsiones, desaparezcan todos los avisos por altas temperaturas en la provincia.

Antes de ese alivio, el miércoles todavía se mantendrán los avisos en parte del territorio. Las comarcas del Andévalo y el Condado permanecerán en aviso naranja durante las horas centrales del día, mientras que la Sierra estará en aviso amarillo. La buena noticia llegará desde el litoral, donde ya no habrá ningún tipo de aviso por calor.

El cambio será más evidente a partir del jueves. Aunque seguirá siendo una jornada plenamente veraniega, las temperaturas descenderán hasta valores mucho más soportables. Las máximas se moverán, en general, entre los 28 y los 30 grados, mientras que las mínimas bajarán incluso hasta los 17 grados en algunos puntos del interior, favoreciendo noches mucho más frescas y haciendo más fácil conciliar el sueño.

Las previsiones apuntan además a que esta tendencia continuará durante el fin de semana. El calor seguirá presente, como corresponde al mes de julio, pero será bastante más llevadero, especialmente durante las horas centrales del día, con temperaturas alejadas de los registros extremos que han marcado el inicio de la semana.

Todo apunta, por tanto, a que Huelva dejará atrás uno de los episodios más intensos de este verano y recuperará un ambiente cálido, pero mucho más agradable para disfrutar tanto de la costa como del interior de la provincia.