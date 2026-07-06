La Aemet mantiene los avisos por calor en Huelva al menos hasta el miércoles

La intensa ola de calor que afecta a la provincia de Huelva continuará, al menos, durante los próximos días. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activados los avisos por altas temperaturas hasta el miércoles, aunque las previsiones a medio plazo apuntan a que este episodio podría prolongarse hasta finales de la semana.

La principal novedad para este lunes será el descenso del nivel de aviso en el litoral onubense, que pasa de naranja a amarillo. Sin embargo, el Andévalo, la Cuenca Minera, el Condado y la Sierra permanecerán en aviso naranja entre las 13.00 y las 20.59 horas, debido a las elevadas temperaturas previstas.

Aunque la Aemet solo publica por ahora los avisos oficiales hasta el miércoles, la evolución de los modelos meteorológicos hace prever que las alertas podrían mantenerse también durante el jueves e, incluso, el viernes, ya que el ambiente seguirá siendo muy cálido en buena parte de la provincia.

No obstante, los pronósticos comienzan a dibujar un posible cambio de escenario de cara al próximo fin de semana. Si se confirma la evolución prevista, el sábado llegaría un descenso notable de las temperaturas, especialmente en el litoral, donde las máximas podrían situarse en torno a los 28 grados, poniendo fin a varios días consecutivos de calor extremo. Hasta entonces, los expertos recomiendan extremar las precauciones, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día y mantenerse bien hidratado.