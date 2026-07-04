Huelva, en riesgo muy alto de incendios forestales por el calor extremo

La provincia de Huelva afronta este fin de semana una situación de riesgo muy alto de incendios forestales, favorecida por la intensa ola de calor que mantiene los termómetros en valores extremos y unas condiciones meteorológicas especialmente desfavorables para la propagación del fuego.

Las altas temperaturas, la escasa humedad ambiental y el estado de la vegetación incrementan de forma notable el peligro, por lo que las autoridades insisten en la necesidad de extremar las medidas de prevención, especialmente en zonas forestales y de monte.

Ante este escenario, se recuerda la importancia de evitar cualquier actividad que pueda originar un incendio, como el uso del fuego, arrojar colillas o abandonar residuos que puedan actuar como foco de ignición. También se recomienda comunicar de inmediato al servicio de emergencias 112 cualquier columna de humo o indicio de fuego.

El dispositivo del Plan Infoca permanece preparado para actuar ante cualquier incidencia, mientras las previsiones apuntan a que las altas temperaturas continuarán durante los próximos días, manteniendo un elevado nivel de riesgo en la provincia.