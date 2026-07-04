Playas sin agobios

Encontrar un hueco para colocar la sombrilla a pocos metros de la orilla puede parecer una misión imposible en muchas zonas del litoral español. Sin embargo, la costa de Huelva sigue guardando un privilegio cada vez más escaso: playas donde el espacio continúa siendo protagonista y donde resulta posible disfrutar de una jornada de descanso lejos de las masificaciones.

Con la llegada de junio, miles de personas comienzan a buscar destinos tranquilos para adelantarse a las aglomeraciones de julio y agosto. En la provincia existen varios enclaves que permiten disfrutar del mar en un entorno mucho más relajado que el de las playas urbanas más concurridas.

Uno de los ejemplos más conocidos es Cuesta Maneli, situada en pleno entorno del Parque Nacional de Doñana. El acceso a través de una pasarela de madera de más de un kilómetro ya actúa como filtro natural para los visitantes. Quienes completan el recorrido encuentran una extensa playa rodeada de dunas y vegetación donde la sensación de amplitud resulta difícil de igualar.

Muy cerca aparece la playa de Castilla, considerada una de las más espectaculares de toda Andalucía. Sus impresionantes acantilados de arena y sus kilómetros de litoral prácticamente virgen permiten disfrutar del mar en un ambiente de gran tranquilidad incluso durante buena parte del verano.

Otra alternativa es Nueva Umbría, situada entre Lepe y Cartaya. Su enorme extensión hace que resulte sencillo encontrar zonas poco concurridas incluso en jornadas de elevada afluencia. Además, el entorno natural que la rodea la convierte en uno de los paisajes más singulares de la costa onubense.

La playa de Torre del Loro también figura entre las recomendaciones habituales para quienes buscan tranquilidad. Sus amplios espacios abiertos y su ubicación algo más alejada de los grandes núcleos turísticos favorecen una experiencia mucho más relajada.

Algo similar ocurre en la zona del Parador de Mazagón, donde la combinación de pinares, dunas y grandes extensiones de arena permite disfrutar de una sensación de aislamiento poco frecuente en otros puntos del litoral.

Estas playas comparten una característica fundamental: la ausencia de grandes desarrollos urbanos junto a la orilla. Mientras otros destinos concentran hoteles, edificios y paseos marítimos a escasos metros del mar, buena parte de estos enclaves mantienen una imagen dominada por la naturaleza.

La ventaja de visitarlas durante junio es aún mayor. Las temperaturas ya permiten disfrutar plenamente de la playa, pero la llegada masiva de turistas todavía no ha alcanzado los niveles habituales de la temporada alta. Esto se traduce en más espacio, menos ruido y una experiencia mucho más cercana a la esencia natural del litoral onubense.

En una época marcada por la búsqueda de destinos sostenibles y experiencias alejadas de las aglomeraciones, estas playas representan uno de los mayores tesoros de la provincia. Lugares donde todavía es posible escuchar el sonido de las olas por encima del bullicio y donde la amplitud del paisaje sigue siendo uno de los grandes protagonistas.