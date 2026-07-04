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El Gobierno destina otros 5 millones para viviendas de temporeros en Moguer y Palos de la Frontera

Las ayudas financiarán la construcción, adquisición y rehabilitación de alojamientos públicos permanentes para trabajadores agrícolas, dentro del marco de actuaciones para el entorno de Doñana.
LLegada de temporeras marroquíes
LLegada de temporeras marroquíes
Palos Viviendas Temporeros Gobierno
El Gobierno destina otros 5 millones para viviendas de temporeros en Moguer y Palos de la Frontera
Redacción
Redacción
04/07/26 - 05:41
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha habilitado una nueva inversión de 5 millones de euros destinada a impulsar proyectos de vivienda para personas temporeras en Moguer y Palos de la Frontera, con el objetivo de mejorar las condiciones de alojamiento de los trabajadores agrícolas durante las campañas de recolección.

La financiación permitirá a ambos municipios desarrollar iniciativas centradas en la construcción, adquisición y rehabilitación de viviendas públicas permanentes, reforzando así el acceso a un alojamiento digno para este colectivo.

Esta nueva partida se enmarca en las actuaciones del Gobierno de España para el desarrollo sostenible del entorno de Doñana y da continuidad a la inversión realizada en 2025, cuando el Ministerio destinó otros 5 millones de euros para proyectos similares en Lucena del Puerto, además de Moguer y Palos de la Frontera.

El proyecto de Real Decreto que regula la concesión directa de estas subvenciones ha iniciado este viernes su periodo de información pública, que permanecerá abierto hasta el 14 de julio, antes de su aprobación definitiva.