El Gobierno destina otros 5 millones para viviendas de temporeros en Moguer y Palos de la Frontera

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha habilitado una nueva inversión dedestinada a impulsar proyectos de vivienda para personas temporeras en, con el objetivo de mejorar las condiciones de alojamiento de los trabajadores agrícolas durante las campañas de recolección.

La financiación permitirá a ambos municipios desarrollar iniciativas centradas en la construcción, adquisición y rehabilitación de viviendas públicas permanentes, reforzando así el acceso a un alojamiento digno para este colectivo.

Esta nueva partida se enmarca en las actuaciones del Gobierno de España para el desarrollo sostenible del entorno de Doñana y da continuidad a la inversión realizada en 2025, cuando el Ministerio destinó otros 5 millones de euros para proyectos similares en Lucena del Puerto, además de Moguer y Palos de la Frontera.

El proyecto de Real Decreto que regula la concesión directa de estas subvenciones ha iniciado este viernes su periodo de información pública, que permanecerá abierto hasta el 14 de julio, antes de su aprobación definitiva.