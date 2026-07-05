La costa multiplica sus habitantes

Cada año ocurre el mismo fenómeno. Con la llegada del calor, la costa de Huelva experimenta una auténtica transformación demográfica que modifica por completo la vida cotidiana de numerosos municipios. Calles más concurridas, comercios llenos, playas abarrotadas y una intensa actividad económica reflejan el impacto de una población que, en algunos casos, llega a multiplicarse varias veces respecto al resto del año.

Punta Umbría es uno de los ejemplos más evidentes. El municipio cuentacon una población estable de alrededor de 16.000 habitantes, pero durante los meses centrales del verano puede superar ampliamente las 100.000 personas gracias a la llegada de visitantes procedentes principalmente de Sevilla, Extremadura y otros puntos de Andalucía. El incremento es tan notable que servicios públicos, comercios y establecimientos hosteleros adaptan su funcionamiento para responder a una demanda mucho mayor.

Un fenómeno similar se produce en Matalascañas. Aunque la urbanización pertenece al término municipal de Almonte, durante julio y agosto se convierte en una auténtica ciudad turística donde la población se multiplica varias veces respecto a los meses de invierno llegando hasta casi los 200.000 habitantes. Las segundas residencias juegan aquí un papel fundamental, ya que miles de propietarios regresan cada verano para pasar largas temporadas junto al mar.

Lepe también experimenta una transformación importante gracias a La Antilla. La población residente aumenta de forma considerable y numerosos negocios encuentran en la temporada estival una parte esencial de su facturación anual. Lo mismo ocurre en Cartaya con los núcleos turísticos de El Rompido y Nuevo Portil, dos destinos que registran una intensa actividad durante los meses de mayor afluencia.

Ayamonte, impulsado por Isla Canela y Punta del Moral, figura igualmente entre los municipios donde más crece la población estacional. Su cercanía a Portugal y el atractivo de sus playas convierten la zona en uno de los principales focos turísticos de la provincia.

Isla Cristina completa el grupo de grandes destinos veraniegos. Sus playas, su oferta gastronómica y su tradición marinera atraen cada año a miles de visitantes que contribuyen a transformar la localidad durante buena parte del verano.

Este incremento poblacional tiene un importante impacto económico. Hoteles, restaurantes, supermercados, comercios y empresas de servicios concentran buena parte de su actividad anual entre junio y septiembre. Para muchos negocios, estos meses resultan decisivos para garantizar la viabilidad del resto del año.

Sin embargo, el fenómeno también plantea desafíos. El aumento de vehículos, la presión sobre los servicios públicos, la gestión de residuos o el abastecimiento de agua obligan a los ayuntamientos a reforzar recursos y planificación.

A pesar de ello, el verano continúa siendo el gran motor económico de buena parte de la costa onubense. Durante unas pocas semanas, municipios que mantienen una población relativamente estable durante el invierno se convierten en auténticas ciudades temporales donde la actividad se multiplica y el ritmo de vida cambia por completo.

La llegada de turistas no solo llena playas y hoteles. También transforma el paisaje humano de la provincia y demuestra hasta qué punto el litoral sigue siendo uno de los principales atractivos de Huelva.