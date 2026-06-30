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El riesgo de incendios forestales vuelve a aumentar en Huelva por el calor

Las altas temperaturas elevan el nivel de riesgo y obligan a extremar las precauciones en el medio natural.
Mapa de riesgo de incendios forestales
Mapa de riesgo de incendios forestales
Huelva Calor
El riesgo de incendios forestales vuelve a aumentar en Huelva por el calor
Redacción
Redacción
30/06/26 - 12:25
El aumento de las temperaturas previsto para los próximos días ha provocado un incremento del riesgo de incendios forestales en buena parte de Andalucía, con numerosas zonas, entre ellas amplias áreas de la provincia de Huelva, en riesgo alto.

Ante esta situación, las autoridades recuerdan que está prohibido el uso del fuego en el monte y en su zona de influencia, cualquiera que sea la actividad, así como el tránsito de vehículos fuera de los caminos autorizados, con el objetivo de minimizar el riesgo de que se origine un incendio.

El episodio de calor, que mantendrá activados avisos meteorológicos durante los próximos días, incrementa el peligro de propagación del fuego, por lo que se hace un llamamiento a la máxima prudencia tanto a vecinos como a visitantes.

En caso de detectar humo o cualquier indicio de incendio forestal, se recomienda avisar de inmediato al servicio de Emergencias 112, facilitando la ubicación lo más precisa posible para agilizar la intervención de los equipos de extinción.