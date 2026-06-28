Aviso amarillo por calor en el litoral, el Andévalo y el Condado de Huelva este lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas para este lunes, 29 de junio, en las comarcas del litoral, el Andévalo y el Condado de Huelva.

La alerta estará vigente entre las 13.00 y las 21.00 horas, periodo en el que se espera que los termómetros alcancen valores elevados, en una jornada que marcará el inicio de un nuevo repunte del calor en la provincia.

Tras un fin de semana de temperaturas en ascenso, Huelva encara el comienzo de la semana con un ambiente plenamente veraniego. Aunque la provincia ha evitado hasta ahora las olas de calor más severas registradas en otras zonas de España y Europa, la previsión apunta a que el calor continuará intensificándose durante los próximos días.

Ante esta situación, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día, beber abundante agua, permanecer en lugares frescos y extremar las precauciones con personas mayores, menores y quienes padecen enfermedades crónicas.