Los bomberos forestales del Infoca reclaman más medios

Los bomberos forestales delse han concentrado este martes en el, convocados por los sindicatos, para reclamar mejoras en el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales en Andalucía.

Durante la protesta, los representantes de los trabajadores han reivindicado más medios humanos y materiales, garantías en materia de seguridad y salud laboral, un mayor reconocimiento profesional y una planificación más transparente del operativo.

Las organizaciones convocantes sostienen que las deficiencias detectadas afectan a todas las provincias andaluzas y advierten de que estas carencias ya se han puesto de manifiesto en los incendios registrados durante la actual campaña de alto riesgo, suponiendo un riesgo tanto para los profesionales como para la protección del patrimonio natural.

La concentración se ha celebrado en un momento especialmente delicado, con la provincia de Huelva inmersa en un episodio de altas temperaturas y con un riesgo elevado de incendios forestales, circunstancias que, según los convocantes, hacen aún más necesario reforzar el operativo.