Buscar
martes. 30.06.2026
El tiempo
  • Condiciones meteorológicas
    Huelva
    28.9 °C
    cielo claro

El Andévalo y el Condado estarán el jueves en aviso naranja por calor

La AEMET prevé temperaturas de hasta 40 grados en el interior de la provincia y mantiene el aviso amarillo en Huelva capital, el litoral y la Sierra de Aracena.
Día de calor. Foto generada por IA.
Día de calor.
Calor
El Andévalo y el Condado estarán el jueves en aviso naranja por calor
Antonio Bendala
Antonio Bendala
30/06/26 - 10:08
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado el nivel de alerta por altas temperaturas en la provincia de Huelva de cara al jueves, cuando el Andévalo y el Condado permanecerán en aviso naranja entre las 13:00 y las 21:00 horas por temperaturas que podrán alcanzar los 40 grados.

Por su parte, Huelva capital, junto al resto del litoral onubense y la Sierra de Aracena, estará en aviso amarillo durante la misma franja horaria por altas temperaturas.

La previsión apunta además a que este episodio de calor podría prolongarse durante varios días más, ya que es muy probable que los avisos meteorológicos vuelvan a repetirse al menos hasta el próximo lunes, aunque la AEMET actualizará diariamente el nivel de riesgo en función de la evolución de las previsiones.

Ante esta situación, se recomienda extremar las precauciones, evitando la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado, reducir la actividad física al aire libre y prestar especial atención a las personas mayores, los menores y las personas con enfermedades crónicas.