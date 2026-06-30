El Andévalo y el Condado estarán el jueves en aviso naranja por calor

Laha elevado el nivel de alerta por altas temperaturas en la provincia de Huelva de cara al, cuando elpermanecerán enentre laspor temperaturas que podrán alcanzar los

Por su parte, Huelva capital, junto al resto del litoral onubense y la Sierra de Aracena, estará en aviso amarillo durante la misma franja horaria por altas temperaturas.

La previsión apunta además a que este episodio de calor podría prolongarse durante varios días más, ya que es muy probable que los avisos meteorológicos vuelvan a repetirse al menos hasta el próximo lunes, aunque la AEMET actualizará diariamente el nivel de riesgo en función de la evolución de las previsiones.

Ante esta situación, se recomienda extremar las precauciones, evitando la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado, reducir la actividad física al aire libre y prestar especial atención a las personas mayores, los menores y las personas con enfermedades crónicas.