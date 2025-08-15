Riesgo extremo de incendios en Huelva este fin de semana por altas temperaturas

Huelva afronta un fin de semana crítico en materia de incendios forestales. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por altas temperaturas para toda la provincia tanto el sábado como el domingo, con máximas previstas que podrían superar los 40 grados en el interior y sensaciones térmicas aún más elevadas. Estas condiciones, unidas a la baja humedad y al viento, elevan el riesgo de incendio a niveles extremos, según ha advertido el Plan Infoca.

El dispositivo de prevención y extinción recuerda que basta una chispa para provocar una catástrofe en estas circunstancias. Los expertos piden extremar la precaución en entornos naturales, evitando cualquier actividad que pueda generar fuego, desde barbacoas hasta el uso de maquinaria que produzca chispas. El mensaje es claro: este fin de semana, cualquier descuido puede tener consecuencias irreversibles para el monte onubense.

La provincia ya sabe bien lo que significa esto. En los últimos días, sin ir más lejos, las llamas arrasaron cientos de hectáreas en municipios como Aroche o Jabugo, poniendo en jaque a vecinos y medios de extinción. Dichos episodios, que requirieron el trabajo de decenas de efectivos y medios aéreos, son el recordatorio más reciente de la rapidez con la que el fuego puede propagarse.

Las autoridades insisten en la necesidad de llamar al 112 ante cualquier indicio de humo y de respetar estrictamente las restricciones vigentes. El objetivo escopetear la mayor parte del verano sin tener que lamentar nuevos focos. “La mejor extinción es la prevención”, repiten desde Infoca, conscientes de que, con las temperaturas previstas, cualquier incendio podría alcanzar un comportamiento explosivo en cuestión de minutos.