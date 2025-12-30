Investigan a un conductor que volcó en Palos de la Frontera con una tasa de alcohol casi cinco veces superior a la permitida

La Guardia Civil investiga a un conductor implicado en un siniestro vial ocurrido en la carretera N-442, a su paso por el término municipal de Palos de la Frontera, tras comprobar que circulaba con una tasa de alcohol que casi quintuplicaba el máximo legal permitido.

Los hechos se produjeron cuando un turismo sufrió una salida de vía por el margen derecho, seguida de un vuelco, sin que se vieran implicados otros vehículos. Hasta el lugar se desplazaron agentes del Subsector de Tráfico de Huelva, a través de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS).

Sometido el conductor a las pruebas de detección de alcohol y drogas, los agentes constataron que conducía bajo la influencia de bebidas alcohólicas, arrojando una tasa de 1,22 miligramos por litro de aire espirado, una cifra extremadamente elevada que multiplica por casi cinco el límite permitido.

Como consecuencia, el conductor ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Moguer en calidad de investigado por un presunto delito contra la seguridad vial, tipificado por conducir bajo los efectos del alcohol.

Desde la Guardia Civil se recuerda que el alcohol es una de las principales causas de siniestros viales y advierte de las graves consecuencias penales y administrativas que conlleva este tipo de conductas, recogidas en el artículo 379 del Código Penal. Entre ellas, penas de prisión de tres a seis meses, retirada del permiso de conducción de uno a cuatro años, así como sanciones administrativas de hasta 1.000 euros y la pérdida de seis puntos del carné.

Este tipo de actuaciones se enmarcan en la campaña especial de control de alcohol y drogas puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico, desarrollada del 15 al 21 de diciembre, con controles en todo tipo de vías y a cualquier hora del día, con el objetivo de reducir los accidentes y concienciar sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol.