La Guardia Civil detiene a un varón por el robo de varias joyas en una vivienda de Punta Umbría donde estaba realizando obras de reforma

La Guardia Civil ha detenido a un varón e investiga a otra persona como presuntos autores de un delito de robo de joyas y dinero en una vivienda de Punta Umbría, donde el detenido se encontraba realizando trabajos de reforma.

La investigación se inició tras la denuncia del propietario del inmueble, que alertó de la desaparición de joyas y dinero en efectivo de la planta superior de la casa, sin tener inicialmente sospechas sobre la autoría de los hechos. A partir de ese momento, los agentes pusieron en marcha diversas gestiones y controles en establecimientos de compraventa de oro.

Estas inspecciones permitieron detectar que uno de los trabajadores que realizaba la reforma en la planta baja había efectuado varias ventas de joyas que coincidían con las denunciadas como sustraídas. Como resultado, se procedió a su detención en la localidad de Puebla de Guzmán.

Según las investigaciones, el detenido habría conseguido hacerse con las llaves de la planta superior de la vivienda, accediendo a la misma para sustraer 1.850 euros en efectivo y numerosas joyas de oro, valoradas en más de 5.000 euros. Además, su pareja ha sido investigada por su presunta implicación en la venta de parte de las joyas procedentes del robo.

Gracias al rápido esclarecimiento de los hechos, la Guardia Civil ha logrado recuperar la totalidad de las joyas sustraídas, que ya han sido devueltas a su legítimo propietario. Las actuaciones han sido desarrolladas por el Área de Investigación del Puesto Principal de Punta Umbría.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente. Desde la Guardia Civil se recuerda la importancia de adoptar medidas preventivas, como guardar las joyas en lugares seguros, fotografiarlas para facilitar su identificación en caso de robo y evitar difundir en público o en redes sociales la posesión de objetos de valor o ausencias prolongadas del domicilio.