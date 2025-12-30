El Gobierno hace balance de 2025 en Huelva con récord de empleo e inversiones históricas
La subdelegada del Gobierno destaca el impulso industrial, los proyectos estratégicos y la mejora de las infraestructuras como ejes del desarrollo provincial
El Gobierno de España ha cerrado el año 2025 en la provincia de Huelva con un balance marcado por el crecimiento del empleo, el avance de proyectos industriales estratégicos y una inversión sin precedentes en infraestructuras. Así lo ha puesto de manifiesto la subdelegada del Gobierno, María José Rico, quien ha subrayado el “fuerte impulso inversor y socioeconómico” que consolida a Huelva como un territorio con proyección de futuro.
Entre los principales indicadores, destaca que la provincia supera ya las 221.000 personas afiliadas a la Seguridad Social, lo que supone 20.628 afiliados más desde 2018, junto a un avance significativo de la contratación indefinida, reflejo de una mayor estabilidad laboral. Para la subdelegada, estos datos evidencian “un mercado de trabajo más sólido y con mejores condiciones”.
El balance de 2025 pone también el foco en los proyectos de hidrógeno verde, la I+D+i y el Centro de Ensayos de Sistemas No Tripulados (CEUS), iniciativas que están generando empleo cualificado, atrayendo inversión y reforzando el tejido productivo, además de contribuir a fijar población en la provincia.
En materia de infraestructuras, el Gobierno mantiene una inversión histórica de 1.600 millones de euros destinada a la Alta Velocidad, considerada clave para mejorar la conectividad y competitividad de Huelva. A ello se suman más de 82 millones de euros invertidos en carreteras desde 2018, con actuaciones orientadas a mejorar la seguridad vial y las comunicaciones.
María José Rico ha destacado que estas inversiones “no solo modernizan infraestructuras, sino que generan oportunidades económicas y posicionan a Huelva como un enclave estratégico a nivel industrial y logístico”.
Finalmente, la subdelegada ha puesto en valor los actos conmemorativos de los 50 años de España en Libertad, celebrados a lo largo de 2025, reafirmando el compromiso del Gobierno con la democracia, los derechos y las libertades como pilares del progreso social y económico.
Un balance que, según el Ejecutivo, sienta las bases para seguir avanzando en el desarrollo sostenible y competitivo de la provincia de Huelva en los próximos años.