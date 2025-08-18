Riesgo extremo de incendios para hoy en casi toda la provincia de Huelva

Huelva afronta hoy una jornada crítica en materia forestal. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado el riesgo extremo de incendios en prácticamente el 100% de la provincia, un escenario que coincide con semanas especialmente duras para el dispositivo de extinción, marcado por un verano con numerosos focos que han puesto en jaque a casi 40 municipios onubenses.

La sucesión de siniestros ha dejado imágenes de tensión en distintas comarcas, con especial virulencia en los incendios de Aroche o Jabugo, donde se han visto amenazadas tanto masas forestales como explotaciones agrícolas y ganaderas. Solo el fuego declarado en el paraje de La Contienda, en Aroche, llegó a calcinar unas 500 hectáreas, convirtiéndose en el mayor de lo que va de temporada en Huelva.

La acumulación de conatos y grandes incendios ha puesto de relieve la fragilidad del territorio frente a unas condiciones meteorológicas adversas: altas temperaturas persistentes, vientos cambiantes y un monte muy seco tras meses sin lluvias. Estos factores, advierten los técnicos, conforman un escenario “explosivo” en el que cualquier chispa puede desencadenar una emergencia.

Ante esta situación, el Plan Infoca insiste en la necesidad de extremar la precaución, evitar actividades de riesgo en el campo y dar aviso inmediato al 112 ante cualquier indicio de humo. Las próximas horas se presentan determinantes, con el objetivo de que la provincia no tenga que volver a revivir episodios como los registrados en las últimas semanas.