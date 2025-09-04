El riesgo extremo de incendios forestales se mantiene en el Andévalo y parte de la Cuenca Minera

Huelva encara los próximos días con distintos niveles de riesgo por incendios forestales, en un periodo en el que las altas temperaturas y la escasez de precipitaciones mantienen a buena parte de la provincia en alerta.

Según las previsiones, el riesgo extremo se concentrará en el Andévalo, parte de la Cuenca Minera y zonas del norte del Condado, donde la combinación de calor, sequedad del terreno y viento obliga a extremar las precauciones. En estas áreas, la Junta de Andalucía recuerda la importancia de evitar cualquier actividad que pueda originar un fuego.

La zona naranja, de riesgo muy alto, se localizará en la Sierra Noroccidental, así como en algunos puntos de Almonte y del Condado. En el resto de esta última comarca, el mapa marca un riesgo amarillo, lo que implica vigilancia y prevención, aunque con menor nivel de amenaza.

En contraste, las zonas costeras se presentan como las más seguras frente a incendios en los próximos días. Municipios como Isla Cristina o Ayamonte aparecen en el mapa sin riesgo aparente, gracias a unas condiciones de humedad y menor acumulación de combustible forestal.

Las autoridades insisten en que la colaboración ciudadana es clave para prevenir tragedias, recordando que más del 80% de los incendios forestales tienen detrás la mano del hombre, ya sea por imprudencias o por negligencias.