Los Reyes visitan el lugar del accidente ferroviario de Adamuz para conocer la evolución del operativo

Sus Majestades los Reyes de España, Felipe VI y Reina Letizia, han llegado este martes al entorno del accidente ferroviario registrado en Adamuz, donde han sido informados de la evolución del operativo desplegado tras el siniestro que ha dejado decenas de víctimas mortales y heridos.

A su llegada, los Reyes han sido recibidos por autoridades autonómicas y estatales, así como por responsables de los servicios de emergencia y seguridad que trabajan en la zona desde el momento del accidente. Durante la visita, han conocido de primera mano el estado de las labores de retirada de los trenes, el dispositivo sanitario y el proceso de identificación de las víctimas.